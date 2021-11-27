四大公投將於12月18日投票，藍委蔣萬安表示，自己這段時間陸續走訪台北市的8個行政區，站上街頭、走進市場和民眾面對面接觸，可以感受到民眾對萊豬的關心，且據民調顯示，過半民眾會參加年底反萊豬公投，這些數字都展現了大眾對於食安的憂慮，以及對於政府現有配套措施的不信任。

蔣萬安今（27日）在臉書發文表示，反萊豬公投倒數20天，團隊全新設計的「安心豬」雙色口罩終於正式亮相了，自己也特別在今天上午的太平市場街講中，親手發送給辛苦的攤商及鄉親好朋友！

蔣萬安指出，「安心豬」口罩共有藍色、粉色兩款，童趣的小豬圖樣，搭配繽紛的色彩，也印上「食安優先（Food Safety First）」，希望1218公投日，大朋友、小朋友可以攜手戴上「安心豬」口罩前往投票所，為食安投下重要一票。

蔣萬安直言，自己這段時間陸續走訪台北市的8個行政區，站上街頭、走進市場和民眾面對面接觸，收集到許多市民朋友的心聲，以及正反意見，也感受到越來越多民眾願意站出來表達自己的想法，以及捍衛食安的立場！

對於近來公投民調，蔣萬安指出，根據媒體公布艾普羅行銷市場研究公司所做最新民調，有超過6成民眾，支持透過公投禁止含有萊劑的豬肉進口；66%民眾會參加年底反萊豬公投；更有86.5%民眾認為應該要求廠商明確標示萊豬，這些數字都展現了大眾對於食安的憂慮，以及對於政府現有配套措施的不信任。

此外，因蔣萬安被視為國民黨最強台北市長候選人，連民眾黨立委蔡壁如都直言蔣應是贏定了，而未預估該黨主席柯文哲力挺的台北市副市長黃珊珊，也讓蔣萬安近日在街頭的公投宣講，更受矚目。