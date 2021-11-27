湖人前鋒詹姆斯(LeBron James)歷經肘擊禁賽事件之後依然很受球迷支持，前役在感恩節前的客場擊敗溜馬，地主雖然是溜馬，現場觀眾一大部分是幫湖人加油。總教練佛格(Frank Vogel)賽後說：「這給我們很大的幫助。我曾經站在對方那邊（佛格本來是溜馬總教練），比賽的時候有很多公牛球迷，一半的體育館穿紅色，在自家體育館裝著很多對手的球迷，這會很難打球。有球迷支持絕對是很有幫助的。」

溜馬位於美國印第安那州、印第安納波里斯的主場甘布里吉球館，開季以來的平均入場人數是全聯盟最低（約5200人）。對戰湖人時湧入15572人，本季第2多的人數，現場很多人是幫對手湖人加油。湖人本季主場票房暫居聯盟之冠。

詹姆斯末節連續投進關鍵三分球，即使他隨後以不雅的舞蹈動作挑釁，還是獲得觀眾的喝采。剛加入湖人的後衛蒙克(Malik Monk)對《印第安納波利斯星報》說：「湖人在客場就跟主場一樣，感覺很棒、很舒適，讓我們能夠自在地打比賽。」蒙克說湖人本季到哪裡都有球迷歡呼，除了在麥迪遜廣場花園（尼克隊），因為那場詹姆斯遭禁賽沒上陣。

溜馬的代表色和湖人都是黃色，一眼望去也不易分辨哪邊是多數。詹姆斯雖然人氣高但也有人不喜歡他，比賽後來爆發兩位球迷對詹姆斯口出惡言，辱罵詹姆斯的大兒子，一位女球迷因此被安全人員請出場。