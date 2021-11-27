中華企業射箭聯賽「至尊盟主賽」27日移師新竹市，在地的隊伍愛山林射箭隊將力拚把寶座留在新竹市，市府表示，射箭是新竹市體育重點培訓項目，已從國小到大學建立完整「四級培訓」制度，並將投入7000萬打造國際規格射箭館，讓新竹市成為北台灣國手儲訓基地。

副市長沈慧虹表示，「中華企業射箭聯賽3年」首度來到新竹市，在新竹市田徑場舉行的第1場就直接是重頭戲「至尊盟主賽」（總冠軍戰），比賽場地「新竹市體育場」在去年重新啟用，其經過改造後，現在是全市最受歡迎的運動場地。

她說，新竹市民熱愛運動，也特別重視射箭運動，感謝國小到高中基礎的培育，更感謝清華大學能接續選手的第四級培育，同時要特別感謝企業的支持，讓選手的生涯可以持續發展站上國際舞台，新竹市的射箭選手在風城的訓練下，有最好的適應能力，相信地主隊新竹市愛山林射箭隊能奪下勝利。

教練倪大智指出，新竹市愛山林射箭隊高手如雲，由東京奧運男團銀牌鄧宇成領軍，剛結束的總統盃射箭賽，鄧宇成勇奪公開男子組個人金牌。陣中一姐林詩嘉則是里約奧運女團銅牌成員，全隊鬥志高昂，誓言將至尊盟主留在新竹市。

而尋求三連霸的寒舍集團也勢在必得，由東京奧運男團銀牌「阿魏」魏均珩掛帥，搭配兩度在世錦賽男團奪銅的里約奧運國手余冠燐，以及射進東京奧運女子個人賽前16強的林佳恩，雙方實力伯仲，鹿死誰手尚在未定之天。

教育處表示，中華企業射箭聯賽3年「至尊盟主賽」採5戰3勝制，每場有女子個人、男子個人、混雙、女子團體和男子團體賽5點比賽，累加積點後，由總積點高的隊伍取得1勝，規則與一般賽事不同，增加了比賽的可看性。

聯賽共計5場，新竹市愛山林日前已先取得1勝領先，G2、G3今天上、下午各舉行1場，G4和G5若有需要則訂於28日上午10點、下午1點進行，戰至其中有1隊先拿到第3勝，產生「至尊盟主」為止。