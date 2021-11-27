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沒想到湖人連兩戰都打到延長加賽，這次還打到3OT，才吞最難熬的敗仗！湖人27日在自家主場跟國王進行長達3個多小時的漫長大戰，兩隊打到第3度延長賽，國王才以141比137逆轉擊退湖人，湖人目前戰績10勝11敗，勝率再次跌到5成以下。

就算面對少了荷姆斯、哈里生巴恩斯兩名主力的國王，湖人打完前3節，僅以78比73領先，不過詹姆斯末節一開始接連傳出助攻，帶起湖人8比0小高潮，一度領先到13分，可是國王並未放棄，馬上把雙方差距縮小到4分的緊張局面。

國王接著更靠艾利克斯連連拿5分，反以94比93超前，甚至又連進兩球，擴大領先到5分，幸好湖人也連拿5分追平，更靠詹姆斯籃下反勾重新領先，福克斯末節最後21.7秒放進兩分，雙方又以100比100平手，湖人只能趕緊喊出暫停。

湖人交給詹姆斯執行最後一擊，結果他三分出手沒進，比賽進入延長；延長賽一開始，詹姆斯接連攻下6分，幫助湖人一度領先7分，可是國王打出7比0追平，安東尼戴維斯最後9秒切入放進兩分，暫停過後，希爾德也拋進兩分追平比分。

打完第2次延長賽，兩隊仍以124比124打平，比賽進入第3度延長，國王靠著福克斯與貝格利聯手，很快取得135比128領先，儘管湖人最後23.1秒靠著韋斯布魯克兩罰中1，追到只差3分，但希爾德接下來4罰俱中終於帶走勝利。