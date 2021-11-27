〈2021金門翟山坑道音樂節〉今起連2天華麗登場，由藝術總監大提琴家張正傑規畫的精湛演出，在花崗岩壁的浪漫音符與歌聲碰撞中，以1首寄寓深遠的新詩「告別」揮走惱人疫情，期待迎來新年希望的曙光，也祈祝世人珍愛和平，守護美好的共同家園。

〈2021金門翟山坑道音樂節〉今起連2天華麗登場。（金管處提供）

撐一支長篙，搭載演出團隊的竹筏像一葉扁舟，緩緩穿越翟山坑道的A字型水道。（金管處提供）

這項在世界級的戰地史蹟場域登場，國內最具特色的音樂節，2天共演出6場次，每場次聽眾約200人。其中，來自台灣的聽眾約占7成，替金門增加不少觀光遊憩效益。

〈2021金門翟山坑道音樂節〉2天共演出6場次，每場次聽眾約200人。其中，來自台灣的聽眾約占7成，替金門增加不少觀光遊憩效益。（金管處提供）

主辦單位金門國家公園表示，今年坑道音樂節的2大主題為「和平的渴望」與「希望的曙光」，期待透過音樂省思生命，為世界帶來曙光。在藝術總監大提琴家張正傑的精心規畫下，特別邀請知名詩人向陽、女高音黃莉錦、台灣首席雙簧管家謝宛臻，結合弦外之音室內樂集，包括知名小提琴家李宜錦、張芝庭、中提琴博士徐曉虹參與演出。

撐一支長篙，搭載演出團隊的竹筏像一葉扁舟，緩緩穿過翟山坑道的A字型水道，花崗岩壁的音符和歌聲不停碰撞，與水光倒影相互輝映，浪漫景致讓現場聽眾為之沈醉。

在向陽朗誦以疫情為背景，詮釋世人心情的新詩作《告別》中，宛如空谷傳聲的回音，繚繞鬼斧神工的世界級防禦工事，迴響著大家無盡的想望和期待。首次亮相的女高音黃莉錦則以充滿戲劇性的天籟美聲，演唱《茶花女》等經典曲目，為鑿痕累累的岩壁舖滿多層次的聲音色彩。

金管處表示，明天的演出是優雅迷人的雙簧管混搭古典風格的弦樂四重奏，將在莫札特的《雙簧管四重奏》演出中，用多變、悠揚的音色呈現截然不同的聽覺效果。今年演奏舞台也在禮洋花藝的新銳設計師榮孝洋精采設計下，讓花藝裝飾的舞台空間表現出典雅、溫馨的氣氛。