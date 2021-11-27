中天新聞27日企畫「公投大辯論 民意大平台」YouTube直播節目，首先登場的「珍愛藻礁」辯論會，反方代表由台灣環保聯盟會長劉志堅（左）與前台灣環境保護聯盟副會長楊木火（右）出席。（張鎧乙攝）

四大公投案將於12月18日投票，《中天新聞》今(27日)特別企畫「公投大辯論 民意大平台」YouTube直播節目，邀請正反代表針對「珍愛藻礁」與「公投綁大選」2大議題進行線上開辯，其中，「珍愛藻礁」的同意方為立委蔡壁如，她在辯論中表示，政府破壞可以固碳的藻礁，說要蓋接收站，是本末倒置，民眾黨沒有反對蓋三接，而是反對三接選址錯誤！

《中天新聞》今下午2點先進行「珍愛藻礁」辯論會，正方代表邀來民眾黨立委蔡壁如、律師蔡雅瀅，反方代表為台灣環保聯盟會長劉志堅、前台灣環境保護聯盟副會長楊木火。下午3點舉行「公投綁大選」意見發表，正方代表有律師葉慶元、前台北市副市長李永萍，反方代表找來新北市議員黃俊哲、台北市議員張茂楠，2場辯論會同時邀資深媒體人陳敏鳳、張景為進行客觀評論。

而在一辯申論時，蔡壁如表示，桃園藻礁是上天給台灣的珍貴寶貝，全世界少數僅存的淺海的大規模藻礁，但成長歷程很緩慢，還有柴山多杯孔珊瑚，潮間帶內有許多藻類，生態系是全世界獨一無二，更是海洋育嬰房，對台灣漁業也很重要，也被國際認證。

蔡壁如說，面對2050淨零碳排，現在國際上都在講以自然為本的解決辦法，政府破壞可以固碳的藻礁，說要蓋接收站，是本末倒置，民眾黨沒有反對蓋三接，而是反對三接選址錯誤，我們反對用25年的天然氣接收站來犧牲這7600年的藻礁。