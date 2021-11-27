由衛福部與台北醫學大學進修推廣處合辦的「2021中藥本草文化節」，今起在台北市迪化商圈展開，一直到12月5日，為期9天。今年主題為「漢方戰疫、藥香舒心」，選在中藥重要集散地迪化街，希望讓民眾理解中藥的奧妙，善用漢方、戰勝疫情。

新冠疫情自去年以來影響全世界，台灣雖然防疫有成，卻也在今年5月一度被病毒突破，餐飲業、旅遊業一片哀號。今年「中藥本草文化節」緊扣防疫主題，例如衛福部核准的清冠一號，以遊戲設計的方式，讓民眾了解主要成分。

現場也有準備養生茶，供民眾享用。（翻攝臉書）

其他還有包括退燒、解熱的中藥材，民眾參加遊戲，猜中一種即可過關；選出3種既是食物又是中藥的藥材，從日常飲食中以中藥保健身體。活動現場甚至送iPhone 13、氣炸鍋、果汁機、原生檜木等逾1500份獎品。

現場邀請曾使用清冠一號成功救治新冠肺炎患者的三總醫師黃怡嘉，親身講授「清冠一號大解密」，分享漢方中藥如何幫助患者調養。對食補有一套養身策略的中醫師施丞修，也在現場講述「中藥養身大推薦」，倡導啟動身體的自癒力。