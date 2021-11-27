傻眼畫面曝！突開車門害重機騎士遭噴飛 駕駛「只關心車門」網氣炸

車門不是想開就能開啊！又一起開車門造成後方騎士猝不及防的撞飛事故，幸好機車騎士只是輕傷，但是廂型車副駕駛眼見機車倒地、騎士飛出去了，下車後卻只顧著又是關、又是開的把弄自己車門，都不趕緊上前去看看騎士撞得怎麼樣了，「彰化踢爆網」影片流出，讓人氣憤不已。

彰化美港公路，廂行車等紅燈突開車門，騎士被撞飛。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣伸港鄉上午9點53分，美港公路塞成大車陣，機車騎士騎在路肩，在在等停紅燈的廂型車突然開車門，機車措不及防撞上車門，摔飛了出去，過程被錄下來。

彰化美港公路，廂行車等紅燈突開車門，騎士被撞飛，後方騎士停車，上前協助。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

廂型車副駕駛眼見肇禍，趕緊下車來，卻先關起車門、又再開一次車門、又關車門，不停反覆開、關動作。後方騎士發現有人撞倒，緊急下車，跑上前去看看騎士被撞得怎麼樣了，隨後一名熱心騎士也緊急下車來幫忙，這時肇禍的副駕駛，才開始慢慢走過去。讓看到這一幕的人，都急著大喊「怎麼不先呼叫救護車」。

影片曝光後，網友紛紛罵翻了，這副駕駛也太離譜了吧，突然開車門，都已經有人撞飛了，不先去關心倒地騎士，還只顧著玩車門？也有人評論，機車騎在這樣的路肩太危險了。和美警分局接獲報案後，緊急將騎士送彰濱秀傳，幸好只是下巴和手臂挫傷。

警方初步調查，今天因為西濱快速道路維修，許多汽車都改道行駛美港公路，56年次葉姓副駕駛表示，發現車門故障、似乎沒有關緊，才利用停等紅燈的時候，再關一次，沒想到會撞到機車。

警方呼籲，「開車門」雖然是小動作，但忘記查看車外情況，可能在開車門的一瞬間發生憾事，一定要注意，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新臺幣1200元以上、3600元以下罰鍰。