大陸首都北京太過擁擠，響應疏解非首都功能和央企改革的推進等方針，2021年內已有多達6家大陸央企赴北京之外的城市設立總部、或是乾脆直接搬離北京。

界面新聞26日引述央企中國船舶集團內部多位員工說法稱，集團總部將在12月15日搬遷至上海。中國船舶集團為2019年10月原中國船舶工業集團有限公司和中國船舶重工集團有限公司聯合重組成立的特大型國有重要骨幹企業。總計擁有科研院所、企業單位和上市公司106家，資產總額人民幣（下同）8733.8億元，員工34.7萬人，是全球最大的造船集團，但龐大規模也讓北京更顯擁擠。

不僅南北船合併而生的中國船舶集團，近年大陸有諸多央企合併的案例，當中也不乏有合併後搬家的案例，類似案例在2021年就多達6家。

除了中國船舶集團之外，在9月底時整合組成的中國電氣裝備集團選擇在上海正式揭牌，總部也選定在上海。同樣在9月底，中國長江三峽集團總部搬遷大會召開，決定正式將總部從北京回遷至湖北武漢。

與北京相近的雄安新區也是不少央企的選擇，年內華能集團、中國中化控股有限責任公司、中國衛星網絡集團有限公司都決定將總部從北京搬往雄安新區。