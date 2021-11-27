東勢林區管理處打造「台灣木材館」，配合「台灣木材創新應用展」，27日在台中國際展覽館，盛大展出。為推廣「國產材」，邀請8家廠商，共同打造「台灣木材館」，現場除「國產材」產品介紹外，還以永續林業概念，延伸至台灣木材標章認證系統，介紹「國產材」的木材合法來源證明。

林務局東勢林區管理處副處長陳啟榮表示，過去這幾十年來，大家都覺得砍樹似乎是一種罪惡，但林務局的「國產材元年」，是從2017年開始推動，希望台灣木材自給率，從過去只有1％，希望慢慢地能夠提升至3～5％，木材對我們生活環節，很重要，我們要怎樣利用它，才能發揮木材的價值。

這次展覽也邀請相關廠商展示產品，而這些合法經營業者希望拿到木材料源是合法的，所以，林務局推出圓型的台灣木材標章，包含了三個主要成分，包括「CAS台灣優良農產品標章」、「TAP林產物產銷履歷」，及「台灣林產品生產追溯QR code」，只要有台灣木材標章，業者就可合理及合法使用，也歡迎喜愛「國產材」具溫暖質感的民眾，親自參觀體驗。

台中市經發局專門委員林敏棋指出，從去年到今年，因為新冠肺炎疫情關係，整個會展產業及相關活動，幾乎處於「冬眠」狀態，且會展活動都沒辦法舉辦，最近台灣終於等到疫情比較平穩時刻，從26日台中設計週開幕，及27日台灣木材館的開幕，都可看到非常好的木材製品。

林務局東勢林區管理處認為，木、竹材為可再生資源，在永續經營的人工林作業下，木材資源可生生不息，為重啟林產業，致力促進國內林產業成長，提高國產木、竹材自給率，因此，打造台灣木材館，介紹「國產材」驗證系統，擴大木創消費需求，而帶動生產能量，未來消費者也只要認明標章，就可輕鬆買到國產木、竹材製品。

使用國產木、竹材好處多多，尤其，「地產地消」，指地區所生產的木材及加工品，該地區消費，可降低碳足跡，對台灣和國際環境及社會，都有正面貢獻，充分做到環境責任。而現場展示的特色商品，都是業界精巧工藝的結晶，提高了國產木、竹材的利用範圍與價值，相信未來在政府、業者共同努力下，一定可擘建林產業嶄新的一頁。

展覽期間，參觀民眾現場完成指定任務，即可得到精美小禮，每日限量，送完為止，獎品包含相思木棒球帽、總統級台灣杉鋼珠筆、樟木台灣黑熊、獲獎2021台中文創選品的相思木栗子開瓶器、音響入門誌（相思木音箱DIY組）、台灣杉工藝腕表，及台灣杉杯墊等好禮，誠摯邀請民眾免費參觀，一起認識永續林業，響應台灣木材美好生活！