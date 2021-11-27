因著疫情不能出國的影響，國內的戶外旅遊活動倒是成為了不少民眾的新興趣，但出遊除了手機以外，現在也流行帶著運動攝影機同行，以紀錄珍貴的旅遊畫面，像DJI全新的運動相機Action 2，主打磁吸卡扣結構，能夠直接以磁吸方式吸在衣服上，走動拍攝時也不必再長時間手持，也能方便出遊時能快速拆換配件去進行拍攝。

DJI Action 2主相機可以實現10米防水，搭配防水殼使用即能實現60米防水功能。（DJI提供）

DJI Action 2雙螢幕套裝，定價1萬3700元；續航套裝定價為1萬6990元。（DJI提供）

DJI Action 2主相機重量僅56g、內建1600萬色視網膜OLED觸控式彩色螢幕，1/1.7 英吋感光元件、155°超廣角，支援拍攝4K/120fps 影片及HorizonSteady「地平線」增穩功能，機身僅智慧手表的大小，但因採磁吸設計而讓使用者可簡單一秒吸附穿戴式的胸前連接掛繩、前螢幕擴充模組等配件，更擁有四陣列式立體聲收音，讓戶外型的Vlogger更能輕鬆進行拍攝，需要更換配件時也不會手忙腳亂，主相機也可以實現10米防水，可是上山下海的好伙伴。