補教名師張旭日前上傳最新影片，只見教課到一半時，有名穿著低胸蕾絲上衣的長髮正妹上台擦黑板，隨後就有人神出正妹身分，就是小有名氣的直播新手「芸寶」，意外將對方捧紅，不過卻被網友在《Dcard》爆料，張旭團隊曾要求在走鐘獎安插獎項，事後本人也坦承「走後門」一事。

有網友在《Dcard》爆料因為張旭老師影片爆紅的板擦妹芸寶，曾在IG發文表示沒想到會因為擦黑板上新聞，也謝謝大家厚愛，接著不忘幫張旭老師宣傳12/2號的生日派對，這讓網友聯想YouTuber「上班不要看」的成員湯瑪士，曾在走鐘獎前發了內容雷同的文，當時他表示收到一個文件，內容寫道：「上班不要看您好，我是XXXX團隊公關…不知道下週（11/13）的走鐘獎能不能安插一個『後來居上獎』或是『另類台灣之光獎』或是『硬是要走鐘獎』，讓XXXX也能一同參與這個一年一度的盛會」。

經網友比對兩篇文的內容，推測指的應該就是補教名師張旭，也相當訝異連走鐘獎都有黑箱作業，因此直接在他的頻道質問此事，對此，張旭也坦承確實有此事，更做出解釋：「那個信件是我請我們公關擬稿以後寄出的，因為寄出前我沒有認真審稿，所以才會對《上班不要看》造成冒犯，我在第一時間就有親自寫信道歉」。

網友搜出「上班不要看成員」湯瑪士在走鐘獎前夕，收到某團隊寄來的信件。（圖／湯瑪士Thomas臉書）

因為幫忙擦黑板爆紅的性感助教「芸寶」，對於被肉搜感到相當驚訝，但也有禮貌的回應網友問題，並透露目前就讀「某台北市不知名國立大學」，若未來有機會會再客串類似的影片。