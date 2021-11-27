「再跑一次、也是對自己的一次挑戰！」位在太魯閣國家公園內西寶國小，65歲資深校工「哈己叔叔」明年1月將退休，他年輕時曾是馬拉松選手，退休前有個心願，想從太魯閣閣口沿著中橫公路，一路跑回深愛的學校，全程25公里，沿途陡坡，雖然知道不太好跑，但師生決定要以接力方式，12月4日陪伴哈己叔叔達成夢想。

師生安排陪跑，陪伴哈己叔叔完成退休前夢想。（西寶國小提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉西寶國小位於中橫公路天祥上方的西寶台地，是太魯閣國家公園內唯一的森林實驗小學。來自萬榮鄉太魯閣族人65歲資深校工哈己叔叔（王進榮）在該校服務24年，除了校工，他也是學校射箭教練，在學校推廣射箭，對西寶國小、太魯閣非常有感情。

西寶國小資深校工「哈己叔叔」退休前有個心願，希望從太魯閣閣口沿著中橫公路，一路跑回深愛的學校，師生接力一起完成夢想。（西寶國小提供／王志偉花蓮傳真）

「挑戰從太魯閣閣口跑回西寶國小！」校長李志成說，哈己叔叔年輕時是馬拉松選手，有天突發其想，說明年1月屆齡退休前心願，希望挑戰從中橫東端起點的太魯閣口，一路跑回學校。因山區一路都是爬坡，因此號召志願的學生、老師、家長一同參加，陪伴哈己叔叔完成夢想。

李志成說，考量師生體耐力，採取分段陪跑方式，每個孩子陪跑1.5公里。學校從這個學期開始，每天上、下午各一次訓練，也曾帶學生在中橫公路西寶段路過實測速度，天還沒亮，清晨5點半就從學校出發練跑，孩子們都不喊累，個個精神飽滿，相當興奮。

李志成說，12月4日正式路跑挑戰，哈己叔叔、哈己叔叔的兒子及一名主任共3人跑全程，另有17名3到6年級學童，安排一個老師搭配一個小朋友每棒跑1.5公里。1、2年級學生則在校門前等候，陪路跑隊一起回到學校，預估會跑3個半小時，有車輛經過看見，希望放慢速度，一起為師生加油打氣。

除了太魯閣路跑挑戰之外，4日下午有太魯閣傳統射箭挑戰賽，藉此感謝哈己叔叔在西寶國小推展太魯閣傳統射箭，親自製作弓箭、親自教學指導，西寶國小說：「我們喜愛射箭，也分享射箭的美好，歡迎有機會一起來體驗！」