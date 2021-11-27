「2021電競嘉年華暨台灣盃國際自由車電競爭霸賽」27日在高雄展覽館熱鬧展開，高雄市長陳其邁特地參加開幕典禮，並前往《英雄聯盟：激鬥峽谷》激鬥校園總決賽會場，期望隨著科技進步，打造更好的遊戲場域，讓高雄未來能夠成為台灣的電競重鎮。

陳其邁在開幕儀式中也和活動主持人「阿樂」組隊進行VR《槍靶競技場》遊戲。（洪浩軒攝）

2021電競嘉年華暨台灣盃國際自由車電競爭霸賽以「Be The Pro」為主題，結合運動、體感科技、遊戲、電競、娛樂等產業，打造屬於高雄在地的電競盛事。陳其邁指出，未來高雄將進行產業結合，並持續積極建設高雄亞洲新灣區，將其成為更多元且強壯的生態系，進而打造在地產業鏈。

陳其邁在開幕儀式中也和活動主持人「阿樂」組隊進行VR《槍靶競技場》遊戲。（洪浩軒攝）

陳其邁表示，電競並不只是單純打遊戲，隨著科技不斷進步，電競的樣貌也不斷轉變，從原先的主機遊戲到平板、手機，甚至現在遊戲已經可以結合AR、VR的技術，讓民眾有不同的體驗感，在5G、AIOT趨勢下，盼未來可以讓更多元的廠商進駐到高雄亞洲新灣區，也希望未來高雄可以成為台灣電競重鎮，並推動在地經濟發展。

陳其邁在開幕儀式中也和活動主持人「阿樂」組隊進行VR《槍靶競技場》遊戲，對手則是高市議員黃香菽及高市府經發局長廖泰翔，雙方人馬握槍架式十足，在遊戲中兩邊分數互換領先，經過激戰，最終由黃香菽及廖泰翔以些微分數獲得勝利。

開幕儀式結束後，陳其邁特地到《英雄聯盟：激鬥峽谷》激鬥校園總決賽會場，替選手們加油打氣，陳其邁指出，他知道電競選手相當辛苦，但市府會全力推動電競產學合作，讓頂尖的選手無論在學校或遊戲產業都能勇敢去追逐自己的理想。