選手拿著防災標語及道具融入「力與美」，呈現在防災宣導上。（張毓翎攝）

這場獨特的賽事吸引外縣市熱愛健身、健美的民眾參與。（張毓翎攝）

台南市消防之友會第二辦事處與南市消防局第二大隊共同舉辦的「展美肌、秀防災健體比賽」。（台南市消防局第二大隊提供／張毓翎台南傳真）

台南市消防之友會第二辦事處與南市消防局第二大隊共同舉辦的「展美肌、秀防災健體比賽」，27日在麻豆總爺藝文中心登場，各地好手齊聚一堂，展現「力與美」及防災宣導的結合，評審之一的中華民國健美協會副理事長葉聰信大讚，這是國內健體賽的創舉，民眾欣賞美肌之餘，也能提升防災意識。

今天比賽邀請中華民國健美協會副理事長葉聰信、亞洲盃健美錦標賽選手田忍男及有「健美女神」之稱的李佾明擔任評審。葉聰信說，健體比賽結合與防災宣導的構想，創新又有正面效益，不僅將健身的風氣與理念推廣出去，也能寓教於樂，提升大眾防災意識。

這場獨特的賽事吸引外縣市熱愛健身、健美的民眾參與，此外還不乏各大健美比賽選手，增加活動可看性，一開賽便引來大批民眾圍觀，選手們透過不同健體姿勢，展現個人體態線條，並拿著防災標語及道具融入「力與美」，呈現在防災宣導上。

台南市消防之友會第二辦事處長胡正德表示，健身風氣在台灣愈來愈盛行，為提醒民眾災害預防重要性，結合健身運動風氣辦理此次比賽，第1階段已評選出10名優秀選手進入第2階段網路票選。

南市消防局第二大隊大隊長丁春能說，第2階段自今年12月4日至明年1月8日期間進行票選，民眾至「台南市政府消防局第二救災救護大隊粉絲頁」按讚票選最欣賞的防災體健選手，預計明年1月23日頒獎，並請得獎人擔任當日活動防災宣導大使。