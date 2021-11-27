人手一機的時代，不少人隨時會掏出手機拍照打卡，對此，一名女網友好奇，台灣許多網紅或部落客在公眾場合拍照錄影，背景有路人幾乎都不會打馬賽克，反觀日本的網紅幾乎都會模糊化路人的臉，保障其隱私，不知道大家介不介意被拍到。貼文引起網友討論，多數人很介意未經同意被拍，甚至發到網路上面去，感覺隱私權受損。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，台灣多數的YouTuber，不管是在路邊拍攝，或在餐廳裡面吃飯拍攝，只要會拍到路人的地方，好像都不太會替路人的臉打上馬賽克。她並透露，自己本身蠻介意被拍到的，因為不想自己的臉在網路上曝光。

女網友指出，相較之下，她比較喜歡日本YouTuber的拍攝手法，他們在拍街景的的時候，都會主動幫所有路人的臉打上馬賽克，非常注重個人隱私，讓人感覺非常好，不知道大家會不會介意自己無意間被拍到呢？

貼文引起網友討論，有些人與原PO一樣，都不太喜歡被拍到，認為自己活得好好的，也沒有想要把自己曝光在網路上的意思，莫名其妙被拍到，還被上傳到網路上留存，就算觀眾根本不在意路人是誰？長相如何？但還是會很不開心。「我非常在意，因為有些無聊的人會去評論路人長相」、「是我被拍到的話會很在意欸」、「我也會蠻在意的，覺得這是隱私」、「打碼是最基本的要求，我又不是公眾人物」。

不過，也有少數的網友表示不在意，除非被拍的超級無敵醜，要不然其實沒差，而且一般人在看影片的時候，根本不會特別注意背景裡面的路人。另有網友則說，如果自己出現在喜歡的YouTuber的背景裡面，看到反而會很開心欸。