新北市鶯歌老街原有一處公廁，但2009年興建鶯歌鐵橋後遭拆除，隨著當地觀光風氣盛行，廁所成為當地困擾問題，當地里長甚至在鐵橋下多次發現人為排泄物，極力推動興建新廁所。（鶯歌區公所提供）

新北市鶯歌老街原有一處公廁，但2009年興建鶯歌鐵橋後遭拆除，隨著當地觀光風氣盛行，廁所成為當地困擾問題，多數店家居民擔憂春節人潮來襲，恐會出現遊客排隊找廁所的窘境，且鐵橋下燈光昏暗也常有髒亂問題，當地里長曾多次發現人為排泄物，極力推動興建新廁所。鶯歌區公所表示，已研議在橋底設置景觀廁所。

鶯歌區同慶里長張素燕表示，鶯歌老街沒有公廁，許多遊客轉而到里內的活動中心上廁所，但活動中心女廁僅有3間、男廁5間，假日人潮一多根本不夠用，且活動中心距離老街口也有一段距離，長年以來遊客都在反映如廁問題，而且受疫情影響，超商、店家廁所也不對外開放借廁所，屆時活動中心前恐會塞爆。

「鐵橋下黑黑臭臭，里民偶爾還會看到人為排泄物！」市議員廖宜琨表示，鶯歌鐵橋公廁拆除後也衍生出髒亂惡臭問題，雖然清潔隊和當地里長都會巡邏清潔，但偶爾還是會看到橋下有人為的排泄物和使用過的廁所，非常噁心，懷疑有流浪漢將橋下當作廁所，隨意便秘，這也對地方民眾造成困擾。

廖宜琨說，他近期已與市府單位召開會議討論，決議在橋底設置景觀廁所，但他也希望市府盡快在農曆年前興建公廁，一次解決髒亂點和廁所不足的問題。

鶯歌區公所表示，景觀廁所無需報備申請建照、雜照，興建流程較為快速，針對橋底用地問題，目前已獲台鐵初步同意租用，區公所後續將邀集相關單位再行辦理會勘，確定現地範圍及施工方式，至於經費、廁所數量會再與經發局協議。