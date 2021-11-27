警方救出被害人後，又循線逮捕暴力討債集團同伙。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

26歲陳姓男子不滿陳姓被害人在線上博奕網站賭博輸錢積欠49萬元，竟夥同6、7人半夜將他騙出後，強押到台南市仁德區某民宅，以狗鍊綑綁、毆打等方式逼債。警方獲報出動保大特殊任務編組員警強力攻堅，12小時內先救出被害人並逮捕2嫌，之後又陸續逮捕主嫌及另2名共犯，訊後依槍砲、恐嚇、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

警方調查，本月25日清晨5點許，台南市警六分局鹽埕派出所接獲41歲陳姓婦人報案，指她的20歲兒子在外積欠賭債，被歹徒強行押走。兒子打電話要她籌措贖金49萬元，但因短時間籌不出錢來，心急如焚，於是向警方報案。

警六分局獲報隨即會同市刑大幹員組成專案小組，動用近40餘名警力及科技設備，即時鎖定涉案車輛，經多方追查、監控，查出人質遭囚禁的處所後，分局長陳錦文更親自率隊前往現場，還出動保大特殊任務編組警力攻堅，最後平安救出已遭凌虐傷重的被害人。

員警除當場逮獲2名犯嫌，還查扣施虐用的球棒、鐵棍、蟹腳鉗、狗鍊、武士刀、空氣手槍、K盤等證物，26日又分別在台南市東區及高雄市湖內區，將主嫌陳男及其他同伙逮獲，一舉瓦解該暴力討債集團。

警方發現，被害人因為日前在線上博弈網站賭博輸了49萬元，陳男催討賭債未果，又發現被害人躲在家中避不見面，於是在25日清晨先找人打電話給對方，藉口約他出來吃東西，卻趁被害人走出家門時，與6、7人一起將他強行押走。

被害人遭擄走後，被帶到仁德區一處鐵皮屋內，陳嫌等人即輪番對他凌虐，不僅沖冷水、吹電扇，直到被害人雙唇泛紫暈倒，又將他叫醒，逼他裸體唱軍歌，還在脖子套狗鍊要求學狗叫，之後才讓他打電話籌錢。當警方找到他時，被害人的手指已被打得腫脹成暗紅色。

陳錦文強調，暴力討債集團危害治安甚鉅，一定要迎頭痛擊、徹底掃蕩。對於任何危害市民生命財產之不法幫派暴力犯罪，該分局絕對全力打擊，絕不手軟，也呼籲市民賭博網站是騙局，平台背後往往是不法分子在操控輸贏，務必認清網路賭博套路，以免誤入犯罪集團圈套，惹禍上身。