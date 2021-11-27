一轉眼又到2021年底，年底最重要的聖誕節也即將到來，許多人會為了聖誕禮物傷透腦筋，克蘭詩、AROMATHERAPY ASSOCIATES、瑰柏翠推出聖誕限量禮盒，精緻的包裝和實用的內容物，無論買來自用或送禮都適合。

▍1.克蘭詩聖誕香氛禮盒

世界上第一瓶結合香水與身體保養的清新水療配方，就在克蘭詩。將香氛添加70%酒精可以快速揮發的特性與精油保養相結合，將油保養水感化，輕輕一噴就能提供肌膚保護潤澤，完全不黏膩而且還能留下怡人香氣，四季使用都適合。如此獨特的香氛保養，克蘭詩就有保養香醍露與藍色寧靜水兩款，聖誕節更推出限定香款情謎香氛露，最棒的是，三款香氛保養皆搭上同款身體乳推出超級限定聖誕禮盒，每年只有這檔買得到。

藍色寧靜水歡慶耶誕組2021限定版，含藍色寧靜水100ml、藍色寧靜水身體乳100ml、竹子精華身體去角質霜30ml、歡慶耶誕化妝包。（邱映慈攝）

每年聖誕節必購的香氛保養，首推情謎香氛露，甜蜜的花果香氛在聖誕節的氛圍下顯得格外迷人，猶如置身花園之中，由山毛櫸、花楸和黑加侖堆疊滿滿療癒能量，讓人由內而外散發喜悅的情緒與迷人體香，同時還賦予肌膚柔潤光澤。

情謎香氛歡慶耶誕組2021限定版，含情謎香氛露100ml、情謎香氛身體乳100ml、竹子精華身體去角質霜30ml、歡慶耶誕化妝包。（邱映慈攝）

保養香醍露以多種柑橘類配方搭配荳蔻、迷迭香與兩種人蔘，創造出男女皆宜的獨一無二溫暖香氣，噴灑後後能留下精油滋潤，兼顧潤澤保濕與芳香。（邱映慈攝）

▍2.AROMATHERAPY ASSOCIATES限量精選禮盒

英國香氛品牌AROMATHERAPY ASSOCIATES被鐵粉們暱稱為AA，今年聖誕節前夕AA集結呵護身心的沐浴油、香薰蠟燭、身體護理保養、精油沐浴露等品牌人氣商品，化身成迷人的典藏珠寶、節慶吊飾等獨特風格，譜出10款限量版節慶禮盒。10款禮盒皆手工精心調製而成，讓每個人都可以找到屬於自己、喚醒身體與心靈幸福感的精油香氛。

「極致典藏禮盒」全台限量20組，是獻給芳療粉絲們的最頂級獻禮。（邱映慈攝）

「珍愛時光」集結品牌明星商品，是品牌公關最推薦的一款禮盒。（邱映慈攝）

「璀璨玫瑰時光」完整收藏歡沁玫瑰系列，另外還有放鬆按摩梳，從頭到腳放鬆筋膜、按摩刺激穴點，帶來身心輕盈無比的舒壓體驗。（邱映慈攝）

鐵粉必收的「典藏芳療精油珠寶盒」含獲獎無數的10款經典複方精油，特別推薦給芳療愛好者。（邱映慈攝）

▍3.瑰柏翠2021聖誕獨角獸限定禮盒

瑰柏翠集結年度熱銷品項，推出「獨角獸」聖誕限定禮盒，大膽玩色，利用高彩度的鮮豔色塊拼接，呈現品牌恣意探索、滿滿玩心的獨特品味。「獨角獸」聖誕限定禮盒集結品牌最受歡迎也最熱賣系列與品項，全系列共五款：巴厘雙重護膚組、野蘋果修護滋潤入門組、伊芙琳玫瑰保濕潤澤組、園藝大師舒緩修護組、經典潤膚組，獨特設計的外包裝，展現繽紛冬日的愉悅美好。

瑰柏翠聖誕禮盒「伊芙琳玫瑰保濕潤澤組」。（圖／品牌提供）