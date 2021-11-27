大陸環球網27日報導，美國《國家利益》（National Interest）雜誌當地時間26日發表中國駐美大使秦剛及俄羅斯駐美大使安東諾夫的聯合署名文章，共同反對美國12月即將召開的「民主峰會」。文章稱，這是冷戰思維的明顯產物，將挑起意識形態對抗和世界分裂，製造新的「分隔線」，與當今世界的發展背道而馳。中國和俄羅斯堅決反對這一舉動。

文章說，和平、發展、公平、正義、民主和自由是人類共同的價值觀。民主不是某個國家或某個組織的特權，而是全體人民的普遍權利。它可以通過多種方式實現，沒有一種模式可以適用所有國家。一個國家的道路是否行得通，取決於它是否符合本國國情，是否順應時代潮流，是否能促進經濟發展、社會穩定進步及改善人民生活。歸根結底，它有賴於人民的支持，並將通過它對人類進步的貢獻來證明。

因此，民主的基本標準應該是人民，即人民是否有治理國家的權利，人民的需要是否得到滿足，他們是否有成就感和幸福感。如果人民只是在投票時才被喚醒，結束後又被送回「休眠」，如果人民在競選活動中聽到冠冕堂皇的口號，但在選舉後卻沒有發言權，如果人民在遊說拉票時被拉攏，但之後又被冷落，這就不是真正的民主。

中俄駐美大使還呼籲其他國家「應集中精力辦好自己的事情，而不是傲慢地批評他人」。文章寫道：「俄羅斯和中國的民主不需要擔心。某些外國政府最好想想他們自己，想想他們自家發生的事情。當他們國內的各種集會被橡皮子彈和催淚瓦斯驅散時，這是自由嗎？這看起來不太像自由。」

文章最後，中俄駐美大使共同呼籲各國停止利用「價值觀外交」挑起分裂和對抗，在國際關係中堅持相互尊重、合作共贏，推動不同社會制度、意識形態、歷史文化及發展水準的國家和諧共處。

報導稱，美國將於12月舉行「民主峰會」，並於當地時間23日晚發布台灣在列的受邀參與者名單。中國國務委員兼外長王毅25日與匈牙利外長西雅爾多視訊會晤時表示，美方聲稱不支持台獨，卻又堂而皇之為台獨勢力提供國際舞台，只能證明自身的言而無信。台灣是中國神聖領土的一部分，不是美國手中可以利用的棋子。民主是各國追求的共同價值，不是美國任意操弄的政治工具。