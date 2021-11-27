金門縣府今天舉辦志願服務法20周年暨國際志工日表揚活動。（金門縣府社會處提供）

金門縣府今天舉辦志願服務法20周年暨國際志工日表揚活動。（金門縣府社會處提供）

金門縣府今天舉辦志願服務法20周年暨國際志工日表揚活動。（金門縣府社會處提供）

「一個人可以走很快，但一群人可以走很久」，金門縣府今天舉辦志願服務法20周年暨國際志工日表揚活動。楊鎮浯縣長感謝及肯定志工伙伴們無私的付出，讓社會更加和諧溫暖。

楊鎮浯今天特別提前到達社福館會場，在縣府社會處長董燊等人陪同下，與陸續進場的志工朋友揮手致意，並與副縣長李增財表揚全縣259位績優志工、5隊績優志願服務團隊，也為4支新成立志工隊授旗。

楊鎮浯表示，縣府團隊深切體認「一個人可以走很快，但一群人可以走很久」，近年積極結合民間資源，鼓勵透過志工推動志願服務，並由社會處統籌協助辦理志工保險，目前已成立124隊志工隊，協助宣傳並落實各項社福及政策工作，期待「村村有志工」，聯合地區力量，讓社會充滿溫馨，也成為政府部門最強的後援。

楊鎮浯特別提到，鄉親也看到很多「銀髮族」長者加入志工服務的身影，以「初老服務老老」親切、專業的服務，加上和藹可親笑容，再創自我生命價值與健康老化，更值得大家學習和推崇。

楊鎮浯強調，今年是志願服務法施行20周年，緊接12／5又將逢國際志工日，在這個特別的日子，感謝志工夥伴們加入志願服務的大家庭，奉獻時間和心力為社會服務，期待未來有更多老中青不同世代加入志工行列，共同轉動熱情，讓金門發光發亮，共創「幸福金門」美好願景。