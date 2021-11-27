台東縣政府建設處李姓約聘僱人員昨天中午遭人當街毆打，身上多處挫傷，警方當晚遠赴高雄逮捕李、吳2人，今天將2嫌隔離偵訊；據了解，2嫌是因不滿李男在下水道工程業務上太「龜毛」，處處刁難廠商，才公然逞凶。

據了，台東縣政府建設處約聘僱李男昨天中午離開辦公室不久，就在台東市中華路台東高中附近被攔下，2名凶嫌下車確認身分後撂下1句話「你是否都在找人麻煩」，隨即動手毆打李男，因很多路人圍觀，2人才揚長而去，李男推測，2嫌疑似在縣政府就開始跟蹤他。

李男身體多處鈍挫傷，就醫後隨即前往台東縣警察局台東分局報案，警方展開調查，掌握嫌犯行蹤後，申請拘票從台東趕往高雄，當天晚上10時許逮捕2名嫌犯，迅速破案，27日早上將2男子隔離偵訊。

據了解，遭逮捕的李、吳2嫌是因為看不慣李男在業務上很「龜毛」，經常刁難業者，才會進而逞凶，至於是否有背後指使人，警方還要深入調查。

台東縣政府建設處長許瑞貴表示，之前有下水道工程業者向建設處和政風單位抱怨李

男處處為難業者「太過火了」；但是業者又拿不出證據，因此建設處也無法處理。

許瑞貴表示，有業者抱怨，去年標到的下水道維修工程，是李男承辦案件，但因李男關係，至今快1年了無法動工，他不知道李男被毆是否和這案件有關。

此外，不願具名的建設處人員表示，今年初地檢署偵辦建設處下水道工程弊案，李男被傳喚，檢察官偵訊後卻無保請回，另1人則5萬元交保，建設處內傳聞是李男檢舉才會全身而退，李男被毆打也可能和此事有關。