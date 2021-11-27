在那些善良的人眼中，這世間萬物都是完美的，他們認定只要一心向善就會得到回報，所以對人對事都沒有防備心，即便被人傷害也堅信對方總有一天會受到感化。《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖女，天生善良沒有防備心，一旦遇到有心人士，往往容易吃虧上當。

生肖雞：

生肖屬雞的女性，心思單純善良，經常助人為樂，然而在社會上闖蕩難免遇到壞人，往往容易受騙上當，她們就是那種被騙了還會幫人數錢的類型，這樣的個性容易讓小人變本加厲，幸好吃一塹長一智，慢慢的她們也學會如何自保，只是這個過程是靠著過往的血淚所換來的。

生肖狗：

生肖屬狗的女性沒有害人之心，內心十分善良，遇到需要幫助的人更是義不容辭，只是這樣的個性容易遭壞人盯上而受騙上當。屬狗的女性經常給人一種過於慈悲的感覺，只是近乎愚蠢的慈悲反而讓許多小人變本加厲，但她們堅信只要將美好分享出來，就能夠感化對方。

生肖鼠：

生肖屬鼠的女性心思善良又單純，但這世界不單單是好人，她們也因此吃過壞人的虧，只是性格比較豪爽，沒什麼城府，所以不會太過計較。屬鼠的女性平時總是天真無邪的看待身邊的世界，別人對她好一點，她們往往會十倍回報，因為她們堅信，只要有善心就一定會得到回報。