DJ HEAD推出首張唱作專輯《頭號》。（DJ HEAD MUSIC提供）

電子音樂製作人DJ HEAD推出首張唱作專輯《頭號》，其中，序曲〈Intro〉的主旋律來自他曼谷探班導演陳正道監製電影《天亮之前》時，臨危受命寫下的片頭曲，該片由天王郭富城和楊子姍主演，DJ HEAD創作的EDM風格片頭曲，將片中都市寂寞的調調完美畫龍點睛，該片好評如潮，當時一舉入圍金馬獎最佳美術設計獎。時值「金馬58」頒獎典禮到來，DJ HEAD邀請大家藉由〈Intro〉來到他的電音世界：「〈Intro〉就是Head Party的大門，請無畏推開它，一同乘著電音的翅膀翱翔。」

DJ HEAD常受邀曼谷為大趴擔任壓軸主秀，一展音樂騎師長才，擅長用操盤撩撥人心的他，最會在適當時刻，用電音用力一頂，讓舞池整個炸開。某次當他得知好友陳正道也在曼谷工作，正在拍攝郭富城主演的新片，他趁空前往探班，恰好陳正道正為該片苦思適合的音樂，在他的想法中，希望用電音來為此片上色，當DJ HEAD出現在他面前，他整個如釋重負，開懷笑說：「得來全不費工夫。」讓初來乍到的DJ HEAD滿頭問號，經由陳正道邀請，他才開心接下大任！DJ HEAD的出現對陳正道來說有如及時雨，也正因為導演對身為DJ的他功力知之甚詳，所以這個片頭曲的重任就非DJ HEAD莫屬。

答應了陳正道導演的邀歌後，換回到飯店的DJ HEAD開始痛苦，遭遇了嚴重的卡關，他不斷推敲旋律、又整個推翻，總覺得感覺不對，一而再、再而三的重新思索，還不知不覺嗑掉了一大份薯條和炸雞，最後索性出門散步，看到小巷裡有家泰式Spa店，他心想不如鬆一下肩膀好了，沒想到按摩師精油一下，聞到香茅精油的他，腦海頓時出現伴隨旋律的畫面，他立刻拿起手機錄下旋律，隔天順利交出的demo，讓陳正道大為驚豔，讚他「天才」。