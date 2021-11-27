身家百億的澳門賭場大亨周焯華（洗米華）昨（26日）傳在大陸開賭場，被浙江省溫州市人民檢察院批准逮捕，今（27日）上午，洗米華和其他涉案人員，已被澳門警方依法帶回調查，過去腳踏兩條船的轟動情史也被挖出。

47歲洗米華早期以賭場借貸維生，後來被澳門黑社會的14K組織頭目尹國駒（外號崩牙駒）相中，開始經營賭場生意，尹國駒入獄後，洗米華事業越做越大，2007年成立太陽城集團，跨足博彩、電影、餐飲、金融、奢侈品、旅遊、演唱會等，急速擴張娛樂事業版圖。

除了事業輝煌，洗米華的感情生活也很精彩，2002年與正宮陳慧玲結婚，不改風流的個性，緋聞傳個不停，最著名的一段就是跟陳柏霖前女友Mandy Lieu（劉碧麗）的婚外情，兩人從2014年搞不倫，曾當眾公開牽手轟動一時，還傳生了3女1子，Mandy還在2015、2017年發文暗酸陳慧玲，挑釁意味濃厚，被封「最強小三」。

不過，洗米華終究選擇回歸家庭，試圖修補與陳慧玲的夫妻關係，陳慧玲也從心死轉為接受，在IG分享和洗米華的親密合照及一家人的互動。至於沒能篡位的Mandy，分手後傳收了3億港幣（約新台幣11億元）分手費，才善罷甘休，獨自帶著孩子們移民英國，透露花了2800萬英鎊（約新台幣10億）買下一座莊園。