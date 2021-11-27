我國桌球好手持續在世錦賽拚戰，這次中華隊派出非常多好手參賽，包括莊智淵、林昀儒、鄭怡靜等，而除了單打，雙打賽事也備受期待，林昀儒/鄭怡靜在東奧後首次搭配混雙，在稍早的比賽中順利晉級8強，可惜鄭怡靜在女單部分敗給大陸陳幸同，無緣繼續前進。

林昀儒/鄭怡靜混雙組合在本屆東奧奪銅，世錦賽被列為大會頭號種子，首輪輪空，次輪面對瑞典組合就取得勝利，以11：6、11：8、12：10拿下，闖進16強，這次碰上新加坡世界排名第68的組合馮耀/恩林葉，同樣展現實力壓倒對方，以11：8、11：9、11：6勝出。

不過鄭怡靜接著在女單賽事碰上世界排名第15大陸好手陳幸同，以6：11、13：11、6：11、5：11、2：11敗下陣來，無緣挺進8強，目前林昀儒、鄭怡靜都各自在單打賽事出局，相當可惜，不過在混雙方面仍受看好，8強賽將對決香港何鈞傑/李皓晴。

另外一組混雙陳建安/陳思羽遇到世界排名第36名大陸王楚欽/孫穎莎，以7：11、6：11、11：7、6：11敗陣，男雙莊智淵/陳建安則慘遭南韓林鍾勳/張禹珍擊敗，而莊智淵和陳建安在世錦賽所有賽事都結束，現在可能要把焦點放在林昀儒/鄭怡靜的混雙組合上。