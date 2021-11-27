黃明志近日推出新專輯《鬼才做音樂》 。（陳俊吉攝）

黃明志近日推出新專輯《鬼才做音樂》 。（陳俊吉攝）

黃明志的新歌〈玻璃心〉近日再掀話題，創作靈感琳琅滿目、生活看似五光十色的他，其實私底下對於感情忠貞如一，與大馬女友交往11年從未另傳緋聞，更毋須靠婚姻一紙約束對方；黃明志坦言和女友經常為了芝麻綠豆小事不爽對方，但2人只要吃到美食，任何爭執立刻化解，絕不影響感情。

黃明志來台發展多年，這幾年計劃置產，然而受到疫情影響加上大馬官司纏身，買房甚至婚事只能暫時擱置。黃明志之前因作品討論馬來西亞種族政策等議題遭當地政府起訴，目前身上背有3個官司且勝率只有2成，未來若敗訴將賠7000多萬台幣，加上聘請律師等，整個費用預計破億，黃明志直言：「在台灣這幾個月，都是開完拍攝會議後再要開律師會議，其實心理壓力很大。」

他日前將〈玻璃心〉放上NFT的交易平台，限量100首3小時賣光、賺進2000多萬台幣，對官司費用不無小補？黃明志重申絕對不會將這筆錢提領出來，「當我進入這個圈子就要遵重這個圈子以及自己的承諾，拿出來等於是背叛這個圈子，之後再用另外的方式賺吧」。

黃明志曾三度入圍金曲獎最佳男歌手、最佳音樂錄影帶，並以〈鬼島〉叩關第31屆金曲獎年度歌曲，然而這些成就，某部份是他用自己的健康換來，日以繼夜工作導致長年患有胃潰瘍及肝臟等疾病，需定期回診，「太硬跟辣的還是都不能吃，目前都吃西藥止痛，雖然不能治本，但我很需要治標，不然很痛苦，工作中間痛起來沒辦法溝通」，他樂觀認為自己的病情逐漸好轉，近幾個月還胖了3公斤。