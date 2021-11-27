世界衛生組織（WHO）26日會議後宣布，將近期在南非傳播的新變異株「B.1.1.529」命名為Omicron，且列為「高關注變異株（VOC）」。德國BionNTech公司表示，正著手研究現有疫苗對Omicron的防護力，2周內將有結果，若有必要，可在6周內調整疫苗，調整後100天內開始交貨。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，若該疫苗有效，會繼續爭取進口。
外電報導指出，BioNTech表示，已立即在實驗室進行調查，測試原有疫苗對Omicron的防護力，預計2周內會有結果。BNT幾個月前就已與合作夥伴美國輝瑞（Pfizer）藥廠做準備，若實驗結果顯示新病毒株是「逃逸變異株」，並在全世界散播，導致疫苗有必要調整，預計6周內可完成，調整過的疫苗在100天內就可以開始交貨。
對於BionNTech可能調整疫苗，陳時中表示，大家知道，不管是疫苗或藥物，EUA都很嚴格。外電報導的100天，可能是在實驗室裡面發展出相對抗的疫苗，但是距離生產和EUA還有一點時間，當然若有效的話，會繼續爭取。
至於美國藥廠默克（Merck & Co.）26日公布最新口服藥分析，發現對抗重症、死亡的保護力剩3成，低於10月公布期中報告的5成，外界也關注是否影響採購計畫。對此，陳時中僅回應「我們已經簽約了」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。