世界衛生組織（WHO）26日會議後宣布，將近期在南非傳播的新變異株「B.1.1.529」命名為Omicron，且列為「高關注變異株（VOC）」。德國BionNTech公司表示，正著手研究現有疫苗對Omicron的防護力，2周內將有結果，若有必要，可在6周內調整疫苗，調整後100天內開始交貨。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，若該疫苗有效，會繼續爭取進口。

外電報導指出，BioNTech表示，已立即在實驗室進行調查，測試原有疫苗對Omicron的防護力，預計2周內會有結果。BNT幾個月前就已與合作夥伴美國輝瑞（Pfizer）藥廠做準備，若實驗結果顯示新病毒株是「逃逸變異株」，並在全世界散播，導致疫苗有必要調整，預計6周內可完成，調整過的疫苗在100天內就可以開始交貨。

對於BionNTech可能調整疫苗，陳時中表示，大家知道，不管是疫苗或藥物，EUA都很嚴格。外電報導的100天，可能是在實驗室裡面發展出相對抗的疫苗，但是距離生產和EUA還有一點時間，當然若有效的話，會繼續爭取。

至於美國藥廠默克（Merck & Co.）26日公布最新口服藥分析，發現對抗重症、死亡的保護力剩3成，低於10月公布期中報告的5成，外界也關注是否影響採購計畫。對此，陳時中僅回應「我們已經簽約了」。