「四個不同意，台灣更有力！」內政部長徐國勇今天下午在民進黨社會力公投中區說明會帶民眾喊口號，他強調，「三接」就是要讓空氣好、不缺電，兼顧經濟環保及用電；台灣要走出去就要開放「萊豬」，而「公投綁大選」的歷史任務已完成，四大公投通通都不能同意。

中區說明會今天下午在中市葳格國際會議中心舉行，來自新竹、苗栗、台中、彰化及南投等百工百業180個社團共上千名民眾參加。

徐國勇在說明會中表示，大家說台中空氣不好，「三接」就是要讓空氣好、不缺電，而且已經將當時國民黨規畫的範圍縮小，兼顧經濟、環保及用電。

徐國勇批評，民進黨過去反對「萊豬」，是因為當時對萊克多巴胺沒有國際標準，現在國際已經有標準，台灣是靠貿易的國家，只要符合這個標準，就可以支持。

徐國勇強調，台灣要走出去就要開放「萊豬」，美國的國會議員來台為台灣的民主「贊聲」，自由貿易就是互相往來，要「照步來」，他批評「反萊豬」公投是國民黨來「亂」台美關係，一定不能同意。

至於「核四重啟」公投，徐國勇指出，台灣人的眼睛很亮、很善良，但不能被騙，核四位在斷層帶，他並以日本福島的核電廠爆炸，幾百公里都無法住人為例，說明不能同意「核四重啟」。

徐國勇批評，國民黨過去反對「公投綁大選」，現在又贊成，但是都不講清楚。民進黨過去支持「公投綁大選」，是因為國民黨搞出「鳥籠公投」，不管提案、成案及通過的門檻都很高，後來，立法院已將降低門檻，「公投綁大選」的歷史任務已完成。