中共人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅26日表示，東部戰區26日組織海空兵力持續在台海方向戰備警巡，有關行動是應對當前台海局勢的必要措施。戰區部隊將時刻保持高度戒備，采取一切必要措施，隨時反擊任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）近日率團訪台，是美國議員11月第二次訪台。中國外交部新聞發言人趙立堅表示，已向美國方面提出嚴正交涉，並敦促美國遵守中美三個聯合公報和一個中國原則。

台灣空軍公布大陸軍機動態顯示，八架中共軍機兵分四路進入台灣西南防空識別區（ADIZ），台空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離並以防空導彈追蹤監控。

此外，針對美國邀台灣參加「民主峰會」，中國國務委員兼外長王毅日前表示，台灣是中國神聖領土的一部分，不是美國手中可以利用的棋子，民主是各國追求的共同價值，不是美國任意操弄的政治工具。