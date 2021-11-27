香港地區通報的與新冠變種毒株存在關聯的感染病例人數持續增加。11月27日下午，香港特區政府官網發布新聞公報稱，香港特區政府衛生署衛生防護中心公布，截至11月27日0時0分，中心正調查3起新增新冠病毒病確診個案，至今香港個案累計1萬2425起（包括1萬2424起確診個案和一起疑似個案）。

公報顯示，新增個案均為輸入個案，全部涉及變種病毒株感染。個案涉及一男兩女，年齡介於47至72歲。三人均由A組指明地區（高風險）抵港。兩人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘一人於檢疫期間確診。

過去14天（11月13日至26日）內，香港累計報告43起個案，均為輸入個案。

香港衛生署衛生防護中心發言人強調：「全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的變種病毒株個案不斷上升，並有一些已接種新冠疫苗人士受感染的報告。中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計畫，尤其是《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的高風險指明地區。」

此前，香港衛生署衛生防護中心曾於11月26日發布消息稱，截至26日0時0分，香港新增4起新冠肺炎確診個案，均為輸入個案。其中有3起涉及變種病毒株的感染，另外1起的變種病毒株檢測結果待定。

大陸《人民日報》海外網引述港媒25日報導指出，香港首次發現南非新變種病毒，富豪機場酒店有兩名病例攜帶在南非新近發現的變種新冠病毒B.1.1.529毒株。香港衛生署衛生防護中心已安排酒店相關人員進行檢疫，目前暫時沒有相關確診病例。

香港衛生署衛生防護中心表示，根據香港大學進行的全基因組測序分析結果，進一步確認以上兩名病例個案的基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，和於南非及波札那發現的排序相似，顯示由南非抵港的病例為源頭病例，涉及一名36歲南非抵港的印度男子，另一名病例是其酒店房間對面的62歲加拿大返港男子。這是香港首次發現南非出現的新變種病毒。

據報導，36歲男性病例10月23日離開香港前往南非，曾於10月22日在香港進行檢測，結果呈陰性。他乘搭航班QR818於11月11日返抵香港，抵港時於機場檢測結果呈陰性。他於指定檢疫酒店進行檢疫期間的樣本結果呈陽性，並帶有變種病毒株。

當地時間11月26日，世界衛生組織（WHO）舉行緊急會議，討論在南非、波札那等非洲國家發現的B.1.1.529新冠變種毒株。會後世衛組織發布聲明，將其列為「需要關注」的變種株（Variant of Concern），並命名為Omicron（奧密克戎）。

鑒於該變種株的巨大威脅性，世界衛生組織要求各國執行以下操作：加強病毒監測和基因測序工作，以更好地瞭解該變種株在世界各地的傳播情況；向世衛組織通報各地的該毒株初始和聚集性病例；提醒個人採取防護措施降低風險，包括佩戴口罩、保持手部衛生、保持身體距離、改善室內空間通風、避免擁擠的空間以及接種疫苗。