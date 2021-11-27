雲林縣政府與雲林縣聽語障福利協進會，27日在雲林縣斗六行啟紀念館舉辦「2021年雲林縣國際身心障礙者日」活動，特別邀請雲林子弟知名劇場服裝設計師黃稚揚設計服裝，並安排受表揚身心障礙者及家庭照顧者站上伸展台，呈現1場別開生面的時裝秀。

雲林縣國際身心障礙者日，受獎人超越障礙上台時裝秀。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善表示，每年12月3日為「國際身心障礙者日」，雲林縣都會舉辦活動，展現身心障礙者權利公約（CRPD）精神。此次活動以「平等參與，共創多元價值」為主軸，並透過無障礙文創市集，喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視。

張麗善說，縣府團隊為了協助身心障礙者，積極建構身心障礙者日間照顧、家庭托顧、復康巴士、輔具代償墊付制度等服務，同時結合縣內身心障礙者團體，委託各項身心障礙服務方案，就是希望雲林縣5萬多名身心障礙者，能夠享有更無礙的生活。

縣社會處處長林文志指出，每1位獲獎者都有1段屬於自己的故事，此次活動共表揚了24名傑出身心障礙者、模範身心障礙家庭照顧者及服務人員，希望藉由他們的故事，讓大家更重視身心障礙者的權益，創造友善、平權社會。

接受模範身心障礙家庭照顧者表揚的王媽媽，陪伴患有亞斯伯格症的兒子成長，鼓勵他學習音樂找到自我價值，並藉由上舞台表演融入社會，王媽媽更當起志工，協助有相同困難的家長。

模範身心障礙服務人員廖宇琇，擔任身心障礙者日間作業設施據點教保員，用同理心、耐心、細心對待所有學員，耐心處理他們的情緒，幫助融入社區，許多自閉症學員經她輔導，已學會開口與陌生人互動溝通。