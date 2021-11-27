為了年底四項公投中「珍愛藻礁」提案，蔡英文總統25日赴桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察。蔡總統致詞提到，三接與藻礁議題有三大關鍵，拋出未來會有10億元做為生態跟藻礁保育基金。對此，前立委沈富雄認為，蔡英文的目的是想嘗試爭取尚未表態的中間選民。

蔡英文25日視察藻礁時指出，到桃園主要是因為三接近來變成社會討論的議題，成為公投的議題，希望透過媒體報導讓社會大眾更瞭解三接的現狀，還有過去一段時間對於藻礁的保護跟保育。

蔡英文也說，觀新藻礁已經永存，一路上對她來說算是舊地重遊，很多人在網路上看到她8年前的照片，在這裡寫下「藻礁永存」。當時是為了要呼籲保育、關心藻礁，當時桃園縣政府也劃定保護區，而在鄭文燦接任後也全力來努力，看到觀新藻礁已經做到非常好的保育措施。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，「珍愛藻礁」公投正反方之間的差距，並沒有那麼大，但如果只是在同溫層裡宣傳，也只是白費功夫。沈富雄指出，總統去那邊表態，就是要爭取一些還沒表態的中間選民，看看能不能拉過來。

沈富雄也說，他看到有媒體檢討了四大公投，除了公投綁大選，其他三個議題，分別涉及環保永續、能源、產業，這三個議題沒辦法三全，也許最合理的結局是三個都拿60分，但公投的性質是「要嘛過，要嘛不過，1或0」。這樣的公投是不是對國家未來是好的？也許未來公投法修改時要說，任何人提出的議案，若對其他有很嚴重影響，要做成一個包裹，兩個包裹對幹，而不是在單一議題上對幹。