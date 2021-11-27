國立中山大學今（27）日在高雄市長陳其邁的見證下，頒授名譽管理學博士給國巨集團董事長陳泰銘，表彰他在經營管理世界級企業的傑出成就，及在國際藝術、台灣教育與公益等各領域的卓越貢獻。

中山大學指出，國巨集團創辦人陳泰銘董事長，是全球知名的企業家，過去30多年來，透過區域性及國際性併購的管理整合，讓國巨集團事業的版圖，擴張到全球25個國家，企業旗下有4萬多名員工，年營業額高達45億美元，成為全球電子零組件業界的領導廠商。國巨於明年初將完成整併奇力新公司，象徵著該集團未來將成為全球罕見橫跨電阻、電容、電感、磁性元件的旗艦級被動元件大廠。

「人才是國巨集團茁壯的重要根基！」國巨集團董事長陳泰銘獲頒名譽管理學博士學位時表示，國巨集團的企業經營策略是「根留台灣、全球佈局」，也就是「以台灣為中心、布局全世界」。

他指出，國巨於2018年併購美國普思（Pulse），2020年併購美國基美（KEMET），得以引進因應未來高階車用、工業、醫療、航太、5G／IoT 發展所需之歐美高階技術，成為全球第一大晶片電 阻、全球第一大鉭質電容及全球前三大積層陶瓷電容的被動元件服務供應商；2019年率先響應 政府推動的「歡迎台商回台投資行動方案」，2020年在高雄投資設立全球研發中心及高階產品生產基地，持續在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，積極創造就業機會，提供人才發揮的國際化平台，讓國巨成為具備全球性產品、技術、人才及銷售等競爭優勢的領先地位。

中山大學校長鄭英耀強調，陳泰銘董事長在高雄市的企業發展佈局，將為高雄地區後續發展帶來重大貢獻，特別是在人才培育方面，「他真的不遺餘力」。鄭英耀指出，中山大學申請設立的「國家重點 領域研究學院」，即是透過創新產學共育方式，培育企業界所需人才，而國巨就是參與這項人才培育的7家合作標竿企業之一。

高雄市長陳其邁致詞時指出，陳泰銘董事長的創業故事是一個高雄傳奇，他是「下港囝仔」，白手起家，年輕時到北部打拚，後來成功闖出一片天，不論是在被動元件、積層陶瓷電容等領域，都是全球領導品牌，此外也具備藝術等跨領域知識。陳董事長在企業經營外，最令人動容的是他對台灣人的關懷，如高雄鳳梨滯銷，他二話不說就採購4千箱，助在地果農紓困。陳其邁強調，「一個企業家的成功不在於累積多少財富，而在對土地與人性的關懷」。