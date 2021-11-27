黃子佼和「搖滾教父」羅大佑相見歡。（TVBS提供）

TVBS歡樂台《＃T-POP我們聽大的!!》本周迎接本季的最後1集，28日將以Live直播的形式在《＃T-POP我們聽大的!!》YouTube播出。《＃T-POP我們聽大的!!》是以歌曲回顧2020年華語音樂事件，並與MÜST音樂創作營合作，每集都將誕生1首全新創作曲。本集將公布12首由創作人創作出來的歌曲，擔任首集創作人的黃子佼先前透露，每首歌必須以當集的議題創作，並在90分鐘內完成，相當具有挑戰性，第13集集結了所有創作歌曲成果發表並於線上直播，讓藝人們直呼挑戰好大。

主持人黃子佼為了這集節目，事前突襲有「搖滾教父」之稱的羅大佑工作室， 化身為打工仔，偷偷安插在攝影師群中探班。當羅大佑看到混在工作人員裡的黃子佼，驚訝的說：「你怎麼在這裡啦！」羅大佑得知節目中有創作歌曲，也特別聽了幾首，並鼓勵所有創作者們：「喜歡創作就要當一輩子的事情，我已經創作45年了，而且會一直持續下去。」最後他也給了黃子佼的創作歌曲建議：「不是以寫歌人的角度去寫，而是以聽歌人的角度去寫。」黃子佼開心笑說：「你完全懂我。」

此次節目並將邀請到「鬼才歌手」黃明志及Kimberley陳芳語，壓軸合唱最近爆紅歌曲《玻璃心》，這次也是在節目上首度合體表演，兩人也會再另外帶來其他精彩表演。另外，鼓鼓呂思瑋為了最後1集的演出，精心設計，特別將演唱會等級的設備通通搬到舞台上，準備做一個超High的現場演出。更多精彩的表演請鎖定28日晚8點，將以Live直播的形式在《＃T-POP我們聽大的!!》 YouTube播出、同步於myVideo首播。