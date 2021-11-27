大陸國鐵集團27日公布，鐵路部門持續推進今冬明春發電供暖用煤運輸保供專項行動，11月份以來，國鐵電煤發送量、裝車數保持強勁增長趨勢，大陸有363家鐵路直供電廠存煤可耗天數12天以下的全部消除，平均達到24.1天。

國鐵於11月1日至26日間，發送電煤1.18億噸，年增3020萬噸，增長34.6％。電煤裝車連創新高，11月前26日有12天刷新單日裝車6.5萬車的歷史紀錄。截至11月26日，大陸363家鐵路直供電廠存煤6566萬噸，較9月底增長120.2％，平均可耗天數達到24.1天，較9月底增長10.1天，存煤可耗天數12天以下的直供電廠全部消除。

國鐵集團貨運部負責人表示，國鐵集團始終堅持國鐵的戰略定位，將保障國計民生作為鐵路運輸的重中之重，發揮大陸鐵路「一張網」「一盤棋」的優勢，有力有效推進電煤保供專項行動，緩解各地電煤緊張局面。