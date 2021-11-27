據香港《文匯網》報導，近日，東協秘書處發布通知，宣布汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國、越南等6個東盟成員國和中國、日本、紐西蘭、澳洲等4個非東盟成員國達到協定生效門檻，RCEP將於2022年1月1日對上述十國開始生效。隨着RCEP實施的腳步臨近，大陸海關優化升級RCEP原產地管理信息化應用系統，為進出口企業辦理原產地業務，享受關稅優惠提供更高效、智能的服務。

RCEP協定生效後，區域內90％以上的貨物貿易最終實現零關稅。同時企業得益於原產地累積等規則，可以憑藉更低的門檻獲得原產資格、享受關稅優惠。

廣州小糸車燈有限公司報關主管許淑媛表示，「今年1至10月，我們從日本進口約1.15億元人民幣的商品，根據RCEP規定，中國對日本實現零關稅進口產品的比率將由現在的8％銳增至約86％，對於主要貿易夥伴是日本的企業來講，稅收優惠力度還是比較大的。」

汽車製造業是廣州市的支柱產業之一。RCEP協定裡，中國對約65％的汽車零部件作出零關稅的承諾，這對需要從RCEP成員國進口零部件的汽車生產企業來說是一大利多，有助於企業進一步提升產品國際競爭力。

廣州祺盛動力總成有限公司是廣州汽車集團下屬企業，主要從事汽車發動機、變速器製造，部分產品零部件從日本、韓國進口。

該公司關務經理徐瑾高興地說，「RCEP實施後，僅汽車發動機平衡軸這一零部件的進口，每年就可為我們節省關稅約90餘萬元人民幣。」這筆額外省下來的資金可以投入到研發生產中，以進一步提升產品的性能和質量。

據統計，今年1至10月，廣州海關落實已實施的原產地優惠貿易安排政策，為來自RCEP成員國的貨物減讓稅款34.8億元人民幣（下同），涉及貨值448億元，比去年同期分別增長16％和16.8％。為出口至RCEP成員國的貨物簽發中國-東協、中國-韓國、中國-澳洲、中國-紐西蘭自貿協定原產地證書合計17.4萬份，涉及貨值421.1億元，為企業獲得RCEP成員國關稅優惠約29.4億元，比去年同期分別增長23.4％、32.1％和38.7％。

距離RCEP實施僅一個多月，為確保轄區企業應知盡知、應享盡享關稅優惠，廣州海關制訂宣傳培訓計劃及重點企業幫扶方案，持續推進各類宣傳培訓。截至目前，已深入關區汽車、家電、紡織等近百家不同類型的企業開展「一對一」政策宣傳，發放調研問卷逾千份；通過廣州市政務服務等平台，聯手地方政府以「線上＋線下」方式開展對企宣傳培訓30餘次，培訓企業人員超7000人次。

廣州海關建議，進出口企業應提前關注、加強對RCEP原產地規則的學習，充分利用區域累積、微小加工等原產地規則提升產品享惠率，憑藉原產地自主聲明制度降低經營成本、提高通關時效。