網友們開心淨灘、淨沙。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山每月淨灘愛地球，是非常好的親子生態教室，孩子們玩得開心。（靈鷲山佛教教團提供）

只要持續不斷地去做，就能讓地球慢慢恢復健康，回復本來樣貌。（靈鷲山佛教教團提供）

沙灘上隨處可見各式垃圾。（靈鷲山佛教教團提供）

「2021年福隆國際沙雕藝術季」各界反應熱烈，再延1個月，靈鷲山佛教教團和福容大飯店異業合作，將淨灘、沙雕結合而一，繼10月23日熱力推出「淨灘愛地球，相揪看沙雕」活動後，今（27）日再熱情推出第2波，持續善心不減，攜手守護地球和海洋生態。福容大飯店綿延3公里的黃金沙灘，美麗極了，40位淨灘菩薩在風雨中前行，捲袖撿拾8包282公斤的垃圾。

國際沙雕藝術季從9月17日在福隆熱鬧展開，綿延3公里的黃金沙灘，美麗極了。每週都吸引很多遊客前往觀賞，淨灘現場高達4公尺的「玩具總動員沙雕」，胡迪、巴斯光年、三眼怪…等多達30位的經典角色，加上皮克斯Logo《PIXAR》、《天外奇蹟》、《玩具總動員》等主題作品，還有《怪獸大學》、《靈魂急轉彎》沙雕，大家爭相與「毛怪及大眼仔」來張學生證的合照。

沙灘一覽無遺，這幾天連日低溫陰雨，下午3點到4點的淨灘時刻，霎時放晴無風無雨，大家開心極了！後來來了一陣風雨，大家風雨生信心，持續完成淨灘任務。除了淨灘、也有篩網、鏟子，讓大家「淨沙」，濾出細沙裡的菸蒂、玻璃、塑膠片和保麗龍。

參加過多次靈鷲山淨灘的網友鍾明倫說，每個人都是具有熱情的地球公民，不要讓淨灘愛地球淪為口號，真心希望大家秉持善心與善念，全力相挺心道法師倡議的靈性生態理念，跟著靈鷲山跨國際愛地球、守護海洋，保護一切的萬物生態。

網友簡縈縈說，大家一起為人類、地球、海洋盡一份心力，在小小的海域淨灘，只要持續不斷地去做，就能讓地球慢慢恢復健康，回復本來樣貌，這段路即使艱難，也要攜手同行，更要彼此提醒，

福隆大飯店戴瑞宏總經理感恩大家守護海洋的心。他說，維護自然生態，永續珍貴豐富的物種，每個人都責無旁貸。人類任意製造、丟棄垃圾，已成為生態殺手，沙灘上，隨處可見牢牢深埋沙裡的廢置魚網，希望更多人一起改變亂丟垃圾習慣，並採取保護地球生態行動！

「每月1小時，淨灘愛地球」！靈鷲山以實際淨灘行動實踐開山住持心道法師「愛地球」理念，還給地球乾淨的海洋，其實，身為島民的我們，與海洋有著密不可分的關係，淨灘愛地球是一種溫柔的提醒，讓我們時時刻刻關注自己的心，和生活的這片土地，看見地球母親之美，這也是生命教育的一環。2017年，認養新北市貢寮區石碇溪出海口海灘，2018年繼續認養福隆東興宮旁的挖仔海灘，2處海灘採單雙月輪流淨灘模式，4年來已有上千人參與，共撿拾逾10噸垃圾。

心道法師說，地球是我們唯一的家園，並不屬於人類，而是萬物共有的，它跟人一樣都是有機的生命體，地球環境一年年的惡化，新冠疫情和各種風災、水災、火災、地震都是警訊，說明地球4大失調，已瀕臨失控的程度，地球留給我們的時間真的不多了，人類為了活下去，要做的就是造福地球。靈性是生態的源頭，回歸靈性才是我們永續的希望，期許大家不要違反地球靈性生態倫理，更願守護地球善心不減，病毒災障消弭，人人平安且福氣滿滿的生活。