新北市長侯友宜的父親侯溪濱往生，侯家今天中午在嘉義縣朴子市殯儀館低調辦家祭，僅至親家人參加，沒有舉行公祭，家祭後由侯友宜捧著父親遺照，與兄姊一起送父親靈柩到嘉義市立殯儀館火化，再到朴子市高明寺入塔。

侯父靈柩車抵達嘉義市殯儀館火葬場火化。（廖素慧攝）

侯父20日過世，享耆壽93歲，靈堂設在朴子市殯儀館，當天侯友宜接到消息趕回老家見父親最後一面，今天中午家祭，以傳統佛教禮儀舉行，侯友宜與3位兄姊、親人跟著法師誦經，瞻仰遺容後，恭送靈柩上車，莊嚴肅穆，靈柩車約下午1時50分許抵達嘉義市殯儀館火葬場火化。

侯家治喪低調，婉謝各界奠儀、輓聯及花圈花籃，治喪期間侯友宜仍在新北處理公務，今天回嘉送父親最後一程。

侯父住在老家，平時多由長子及女兒就近照顧，侯友宜的二哥侯明鋒曾任高醫大附設醫院院長，侯友宜公務忙碌，仍會抽空回朴子老家探望父親，10月4日全國運動會聖火抵達故宮南院時，他南下迎聖火，還特地空出時間陪爸媽吃一頓午餐。