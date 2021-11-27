美國有線電視新聞網(CNN)27日報導，隨著威脅性遠勝過Delta的新變種病毒Omicron現蹤，並在波札那、南非、香港等地爆發確診案例；科學家憂心，Omicron棘蛋白高達32種突變，恐讓疫苗效力下降達40%。不過，科學家認為疫苗仍是對抗病毒的最佳工具，而輝瑞、AZ與莫德納也宣布正進行研究，測試其疫苗中和抗體面對新變種病毒的能力。

※棘蛋白32種突變恐讓免疫系統難辨識

英國華威大學（University of Warwick）分子腫瘤學教授楊恩（Lawrence Young）警告，Omicron的變種「令人非常憂心」。「這是迄今我們看過的變異病毒版本中最嚴重的一款病毒。新變種病毒擁有我們在其他變種病毒中看到的部分變種，但卻從未在一種病毒上全部出現過；甚至，它還進化出新的突變」。

南非基因科學家指出，Omicron共50個突變；其中，棘蛋白就發現32個突變。倫敦帝國學院流行病學家佛格森（Neil Ferguson）在聲明指出，Omicron的棘蛋白突變數「前所未見」，「棘蛋白基因是大多數疫苗的目標蛋白(病毒藉此攻擊細胞結構)，故不免讓人憂心這種變種比先前的變種，更可能出現逃避免疫系統已擁有的辨識能力之情況」。

《每日郵報》引述專家說法，認為在最好狀況下，高達32種變種也恐怕讓疫苗效力降低40%

※判斷疫苗效力是否受影響仍過早

即使如此，佛格森與英國劍橋大學公共衛生與微生物學教授皮考克（Sharon Peacock）等人仍堅稱，現在要斷言疫苗效力的全面影響，仍為時過早。南非病毒學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）則補充道，疫苗仍是對抗病毒的最佳工具，不過仍需要進一步研究以測試疫苗與逃逸變種株的問題。

逃逸變種株是指儘管人體已接種疫苗，並產生抗體足以辨識、消滅入侵病毒，變種病毒仍能躲過此一過程。

美國布朗大學（Brown University）公衛學院院長吉哈（Ashish Jha）認為，「我認為疫苗效力完全喪失的情況很難發生，這極為不可能。問題應該是疫苗的功效是輕微減損，還是嚴重受損。接下來的數天內應該可獲得初步數據」。

換言之，還需要更多的研究，以了解相較於先前的變種病毒，新變種帶來的影響程度為何。

※AZ與莫德納出招挽信心

疫苗製造商莫德納26日表示，Omicron新變種病毒出現的多種突變組合，凸顯免疫力減弱的重大潛在風險。莫德納會迅速展開工作，測試其疫苗中和新變種病毒的能力，未來數週內就取得數據。

另一家疫苗製造商AZ也表示，正了解Omicron對其疫苗的影響，並同時測是針對新變種病毒的聯合抗體療法。聲明強調，該款疫苗使用的載台讓AZ能針對新變種快速反應。目前AZ已在出現新變種病毒的國家如波札那進行研究，而這讓該公司能收集新病種在真實世界的數據。至於嬌生疫苗，則表示正針對新變種測試疫苗。

輝瑞則表示，可在6週內重新設計疫苗，100天內就能推出針對新變種病毒而研發的疫苗。聲明強調，「我們預計兩週內會有更多實驗室測驗資料，進而釐清B.1.1.529是否為逃逸變種株。如果是逃逸變種株，考量到擴散全球的風險，可能需要調整疫苗」。