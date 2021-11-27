新的一年好想脫單啊！命理專家小孟老師分享，2022年巨蟹座、雙魚座、天蠍座、射手座的人桃花運大開、瘋狂被追，還有可能藉由各種機會與靈魂伴侶相遇、相知、相惜；其中第二明的天蠍座會遇到志同道合的夥伴，一起遊戲人間。

Top4:巨蟹座 天使祝福 人脈回報

桃花好運指數：90分

愛情靈藥：維持神秘感切勿太直白

巨蟹座的人2022年桃花運算是順順利利，會遇到讓人羨慕或者身邊親友都很祝福的桃花，但是運勢好的時候你就得有取捨，不能一直埋頭苦幹的工作，若有聚會或者有人要介紹對象給你，先不要抗拒，機會來了要去接，才能發展。通常會遇到跟你特別有緣的人，或者會遇到可以共組家庭的好對象，並且對方的條件良好，家人朋友們都會非常祝福你。

Top3:雙魚座 思想開闊 網路交友

桃花好運指數：95分

愛情靈藥：充實自己，蝴蝶自來

雙魚座在2022年運勢其實著重在事業與學習上，感情上桃花運會有一種要開不開的感覺，但這是因為你眼光高尚，而自身條件還沒提升到一定的水準，自然看待出現的桃花都會認為「還差了一點什麼」。現在是打拚的好時機，想要遇到一個有智慧也願意疼愛妳的人，自身內在提升就會遇到好對象哦！另外透過網路聊天也有機會聊出不錯的桃花。

Top2:天蠍座 志同道合 遊戲人間

桃花好運指數：99分

愛情靈藥：保持熱戀好心情

恭喜天蠍座的朋友在2022年會遇到一個像朋友、情人，更像家人般的好緣份，對方思考跟價值觀上都會跟你很合，什麼話題天南地北都能暢聊，對未來的人生方向也會有共同的目標！可以說是一個可以談感情又能當戰友的對象，相處在一起一點都不無聊。基本上你們是先當朋友才慢慢發現越來越投緣，建議這段時間多跟新朋友好好聊天，好緣份就藏在裡面喔！

Top1:射手座 魅力無窮 全城熱戀

愛情好運指數：100分

愛情靈藥：盡情散發無邊無際的魅力吧

射手座的人在2022年桃花運非常旺，可以說是人氣王，不管你參加什麼聚會，甚至只是去路邊買個飲料，都會有人想多看你兩眼，而上半年若認真去交友，會很容易遇到好的桃花，可以經營長久的感情。通常對方各方面的條件都不差，可以說是好運滿分。而其他一般靠近的桃花也蠻不錯，對方身上會有多個優點，或者長相是你的菜。可以說是大豐收的桃花上半年。