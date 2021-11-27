大S（徐熙媛）日前證實與汪小菲已結束10年婚姻關係，昨(26日)張蘭抱病直播，強調關於汪小菲有新歡傳聞全是子虛烏有，並稱呼大S「媳婦兒」為人正直優秀善良，而汪小菲今稍早婚變後首度發聲，未談離婚一事則是宣傳新開的餐廳，也印證大S所說，汪小菲現在事業再起，才40歲條件又好，祝福他能比自己幸福。

大S過去和汪小菲相識49天，見面4次就決定閃婚，夫妻倆過去曾上節目放閃，也大方曬恩愛，就算是吵吵鬧鬧，仍引來許多粉絲支持，未料今年6月因汪小菲不捨家人在台灣沒疫苗打，生氣放話後掀起熱議，大S則稱正在辦離婚，11月更發聲明證實所言不假，兩人10年婚姻畫下句點。

汪小菲婚變後首發微博。（圖／翻攝自汪少菲微博）

近日節目《這!不是新聞》中，來賓資深狗仔小葛表示自己10月底就知道大汪離婚，更進一步稱從大陸狗仔方面得知消息，聽聞汪小菲身邊有新歡，女方年輕貌美又多金，汪小菲方面起初沒回應，昨張蘭在去醫院打點滴路上開直播，透露因為生氣健康出問題，並正面駁斥兒子有女友謠言：「我現在是警告你，我就找律師告你，不能讓無良媒體無事生非」。

張蘭隨後也護大S說：「我們家媳婦兒大S是表演藝術家，是特别正直優秀善良的，不要誹謗别人」，「我是經歷了大風大浪的，現在開始誹謗我兒子，就不行，因為為母則剛」。而汪小菲先前現身粉絲群組，以「謝謝」二字感謝粉絲關心，接著拋出最近所開的餐廳分店資訊，今中午，汪小菲又發文寫下：「麻六記北京大興宜家薈聚今日再開新店，開業當天賓客盈門，客人對菜品讚不絕口。期待12月成都兩家首店齊開，12月8號成都見。」粉絲也留言打氣：「專心搞事業，疫情結束後好天天去台灣看孩子去」、「小菲是愛國愛家的好漢子！信你！加油啊！」