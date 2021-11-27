新北市五股區民義路二段22巷周邊山坡地近期遭不效業者開挖，農業局接獲通報後，會同五股分駐所警員查看，當場查獲陳姓業者和怪手司機違規開挖，現場遭開挖面積足足一個籃球場大。農業局表示，業者已非第1次違規開挖，查獲時已將其移送地檢署偵辦，後續將依水土保持法重罰15萬元。

農業局表示，26日接獲通報指山坡地有怪手違規開挖，現場即查獲陳姓違規人未先申請水土保持計畫，擅自進行開挖整地作業，開挖面積約500平方公尺，陳姓業者聲稱開挖是為了搭建雞寮養雞，經市府查證後發現業者已非首次違規，先前已移送地檢署偵辦，並開罰6萬元限期改正，未料業者再度違規。

農業局補充，此次除了加重開罰15萬元外，因現場未實施水土保持處理與維護，有造成水土流失之虞，已將業者再度移請地檢署偵辦；再度呼籲相關業者，山坡地未先擬具水土保持計畫送主管機關核定而擅自開挖整地、破壞地形之行為，依水土保持法規定，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，若有導致水土流失或竊占他人土地者，則要面臨6個月以上刑責得併科罰金。