被記者問治安、物價、疫苗問題 林靜儀反嗆：我覺得你是在發表意見

台中市立委補選參選人林靜儀25日出席沙鹿社區活動時，面對一名記者說「近來全國治安問題、物價上漲、疫苗及萊豬問題」，林不僅立刻打斷他，接著反問對方「你是在問問題，還是發表意見」，現場相當尷尬。對此，藥師林士峰直言，說好的溫柔堅定 呢？怎麼還沒當選，就迴避代表第四權的媒體監督，這樣算不算競選廣告不實？

林靜儀25日受訪時，有記者提問，近期媒體人頻頻爆料，會不會轉移焦點？林靜儀表示，不會啊！很多地方選舉是很少被關注，地方了解這些是好事情，她在地方的行程都是跑好跑滿。另一記者問說，「是不是國家機器動員」？林靜儀則回說「甚麼叫國家機器，為什麼老是說國家機器動員」。

另一位記者提問時表示，「近來全國治安問題、物價上漲、疫苗及萊豬問題」，林靜儀立刻開口打斷並質疑說「你是在問問題，還是發表意見」、「我覺得你不是在問問題，是在發表你的意見」。記者回說「是要問您的看法」，林又再次強調「我覺得你是在發表你的意見，不是在問問題」，現場氛圍相當尷尬。

對此，林士峰今天在臉書上表示，民進黨立委候選人林靜儀（25）日被記者問到「治安、物價、疫苗及萊豬問題」，突然打斷提問並反嗆「你是在問問題，還是發表意見」，引起議論，「說好的溫柔堅定呢？怎麼還沒當選，就迴避代表第四權的媒體監督。這樣算不算競選廣告不實....」。