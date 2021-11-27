全球憂心「魔王級」變種病毒「Omicron」引爆新一波疫情之際，原本被外界寄予厚望的默克（Merck）新冠口服藥molnupiravir，卻傳出預防重症和死亡的保護力由5成降至3成，最新研究數據可能衝擊其他國家採購這款藥的意願利，空消息一出，拖累默克周五（26日）股價重挫近4%。

《紐約時報》報導，周五默克公布口服藥molnupiravir最新臨床試驗，結果顯示，對於感染新冠後，重症和死亡保護力暴減到30%，遠低於10月時公布保護力數據50%左右。

默克與生技業者Ridgeback Biotherapeutics共同研發molnupiravir，最新分析是由1433病患得到結果，而10月數據是針對775 名病患所做的研究。

默克新冠藥molnupiravir原本被各國衛生官員視為挽救生命和減輕醫療負擔的救命藥，如今保護力大降，療效也令人失望。最新臨床數據對各國是否繼續採購默克口服藥恐有重大影響。

默克26日股價開低走低，終場重挫3.79%，收在79.16美元。

除了默克外，輝瑞旗下新冠口服藥「Paxlovid」的期中臨床數據，顯示重症和死亡風險可大幅降低 89%，此次受試病患為1200 人。

美國食品藥物管理局（FDA）專家小組將在下周二討論口服藥molnupiravir的治療方法，並投票表決是否授權該藥使用。FDA官員周五表示，molnupiravir可以有效降低重症和住院風險，臨床試驗並未出現重大安全疑慮。