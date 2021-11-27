搜救隊員至各站擬真災害現場，針對倒塌建築物進行侷限空間人命搜索、救援、支撐作業、醫療、倒塌建物評估等，搜救出受困者。(翻攝照片／林郁平台北報導）

搜救隊員至各站擬真災害現場，針對倒塌建築物進行侷限空間人命搜索、救援、支撐作業、醫療、倒塌建物評估等，搜救出受困者。(翻攝照片／林郁平台北報導）

台北市搜救隊與台北榮民總醫院、台北市結構工程工業技師公會，動員搜救隊員、結構技師、醫生及護理師共16車83人及5隻搜救犬，從11月24日至26日參加內政部消防署辦理的國家搜救能力分級檢測，順利通過並取得最高級別的重型能力認證，成為全國首支通過測驗、取得重型能力認證的搜救隊伍。

消防署目前正推動特種搜救隊國家認證計畫，辦理搜救隊能力分級認證，期與國際接軌及提升國內整體災防量能。本次能力分級檢測檢核標準及方式皆以聯合國國際搜救諮詢組織最新技術指引為基準，共分兩階段檢核，第一階段為書面資料實地查核，審查搜救隊人員資格、裝備器材及相關書面文件；第二階段為36小時不間斷測驗，測驗期間搜救隊員須至各站擬真災害現場，針對倒塌建築物進行侷限空間人命搜索、救援、支撐作業、醫療、倒塌建物評估等，進而搜救出受困者。

消防局表示，北市搜救隊於2000年9月21日正式成軍，參與過各式國內外重大救災工作，如2003年伊朗震災、2004年印尼海嘯、2008年四川汶川震災、2010海地震災及2011年日本311震災等多次國際人道救援任務；更多次支援其他縣市救援任務，如2001年桃芝颱風、2004年艾利颱風、2009年莫拉克颱風及近年的台南震災及花蓮震災與今年台鐵太魯閣號出軌事件等，是內救災經驗最豐富、裝備最齊全的搜救隊。本次通過重型能力認證，不但是對北市搜救隊員們能力的肯定，往後國外發生重大災害時，中央也將以優先順位派遣前往支援國際人道救援任務。