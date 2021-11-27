2022卡達世界盃足球賽將於明年11月21日盛大登場，在今年11月初的各區資格賽裡已有13強確定出線，最後將產生32強，而未在資格賽出線的強權義大利、葡萄牙、波蘭則進入12搶3附加賽，稍早附加賽分組出爐，義大利、葡萄牙分在同一組，代表最後只有1隊能進入世界盃。

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過去兩屆歐洲國家盃足球賽冠軍義大利和葡萄牙同分在C組，另外還有北馬其頓、土耳其，備受外界矚目的他們只能有1隊晉級，相當殘酷，應該說他們雙雙落入附加賽就夠讓人驚訝，而葡萄牙雖然有超級巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)坐鎮，但義大利更有多位名將，實力相當強勁。

而且葡萄牙過去和義大利交手戰績是6勝3和18敗，C.羅生涯對上義大利也還未有進球紀錄，這幾點恐怕對葡萄牙非常不利。另外在A組還有蘇格蘭、烏克蘭、威爾斯、奧地利，B組有俄羅斯、波蘭、瑞典、捷克，擁有萊萬多斯基(Robert Lewandowski)的波蘭出線機會較大。

附加賽將於明年3月開戰，每組將進行兩輪單場淘汰賽，小組戰績最好隊伍將取得門票，而在資格賽表現較好的6強擁有主場優勢，將會有3隊出線，另外已成功闖進世界盃的國家有德國、丹麥、比利時、法國、克羅埃西亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士、荷蘭、巴西、阿根、卡達。