促轉會九月公布中正紀念堂轉型方案構想，預計以「反省威權歷史公園」為園區主軸，並建議基於轉型正義價值，重新定位園區在首都中心的意義與機能，將公共空間還給民眾。促轉會今天下午舉行中正紀念堂轉型系列座談，台北市政府前都發局長、建築師林洲民表示，地方選舉在即，期待未來一年能聽到有意競選台北市長的候選人們，對中正紀念堂園區轉型的政策立場。

台北市議員苗博雅致詞時期許，中正紀念堂轉型作為重要課題，卻因政治敏感性而難以被充分討論、有效推動；但現場積極參與的年輕族群顯示，轉型仍有可能。她認為，轉型方向應破除對特定個人的崇拜緬懷，但有多種的可能性，這也應當成為首都市長選舉的課題。

台北市議員吳沛憶到場致詞表示，中正紀念堂起建時以公園為競圖方向，最後卻被打造為紀念特定個人，也並不舒適的園區。他認為，中正紀念堂的轉型不應只是政治議題，更是市政議題。不論園區的定位、市民使用的便利性乃至空間設計的美感，都應有更有高度的政策視野。

台藝大藝術管理與文化政策研究所教授殷寶寧指出，中正紀念堂除了曾有野百合運動，也有1600隻紙熊貓、KAWS巨型公仔等大型裝置藝術，雲門戶外公演、蘇打綠演唱會、齊柏林首映等大型藝文使用。從巴黎的杜樂麗宮與羅浮宮等案例來看，園區作為臺北市最大也最代表性的開放空間之一，社會應當有更多想像。法制上若配套將紀念館管理處轉型為公園管理性質的組織，園區也會有更大發展空間。