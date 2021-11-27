雲林縣最盛大的就業博覽會27日在古坑鄉綠色隧道交流驛站熱鬧登場，共189家廠商聯合徵才，包括義美、正新、艾杰旭、福懋、利勤、昇陽半導體等知名企業，並有企業開出40K薪資搶人才，就業媒合率超過5成，求職情況相當熱絡，為疫情趨緩後帶來一股新活力與生產力。

雲林縣長張麗善表示，本次就業博覽會有189家優質廠商設攤徵才，釋出超過2000個職缺，包含科技業、傳統產業、食品加工業、服務業等，開出職缺有儲備幹部、研發人員、工程師、採購、技術員等多元職類，為青年返鄉創造更多就業機會。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟提到，雲嘉南分署結合疫情紓困專案「安穩僱用2.0計畫」辦理徵才，配合此次雲林縣就業博覽會，另在斗六就業中心提供136家廠商釋出的600多個職缺，其中近200職缺30K起跳，活動持續到明年6月底止。

雲林縣工策會總幹事張耀文說，此場就博會超過8成是在地廠商，其中一半以上職缺薪資3萬元起跳，雲林縣指標企業之一利勤實業，更開出28個薪資4萬元以上的職缺搶人才，成為現場焦點，面試人潮絡繹不絕。

縣勞動暨青年事務發展處處長張世忠指出，往年失業率約3.6至3.7％，今年提升至3.9％，希望藉由就業博覽會，幫助民眾順利找到工作。今年雲林縣失業者職業訓練課程，也結合博覽會辦理職業訓練成果發表，同時協助結訓學員就業，反應相當熱烈。

主辦單位建議，求職民眾可把握與雇主面對面應徵機會，呈現自己的優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職者，也可利用雲林縣政府就業徵才網站，登入求職者履歷後便可隨時隨地下載運用，方便找到理想的工作。