淡水刑警歌手林慶宏與國際獅子會共同反詐騙 吸引千人熱情參與（淡水警提供／戴上容新北傳真）

去年因新冠肺炎疫情嚴峻停辦的國際獅子會「反毒、反飆車、反詐騙」健行活動，今年在民眾疫苗普遍施打及遵守防疫規定，國內疫情逐漸趨緩下，再次於27日上午7時盛大舉辦，吸引千餘人熱情參與，淡水警分局刑警歌手林慶宏與卡哇伊的警察寶寶受邀舞台上跟現場民眾活潑互動，成功聚焦吸睛眾人目光，將反毒、反詐騙、反飆車等犯罪預防及交通安全觀念深植在每位民眾的腦海中！

淡水警分局犯罪預防宣導團的攤位，被大小朋友們擠得水洩不通，爭相排隊與員警們玩有獎徵答遊戲，每個拿到獎品的人都笑得合不攏嘴。員警以淺顯易懂的方式針對各種提問有問必答，加深民眾對新興毒品及詐騙手法的警覺性和預防觀念，參與活動的民眾收穫滿滿，紛紛感謝警察先生並拍胸口保證自己不會被騙！

淡水警分局表示，配合國際獅子會舉辦「反毒、反飆車、反詐騙」的健行活動，將健康休閒與犯罪預防概念結合，吸引千餘名民眾參與，希望藉由親子齊聚同樂的機會帶給民眾最新的犯罪預防觀念，尤其毒品是萬惡之首，染上毒品只會讓自己萬劫不復，因此呼籲青少年千萬不要為了好奇沾染毒品，同時也宣導民眾如接到不明來電，務必一聽(先聽)、二掛(掛斷電話)、三查證(撥打165反詐騙專線諮詢查證)，以免被詐騙。